Госпрограмма помогает экспорту

Подсолнечное масло из Чувашии будет продаваться в Казахстане.

Восемь лет назад на маслозаводе в Мариинском Посаде открылись линии по рафинации и розливу подсолнечного масла. В 2022 году здесь построили склад для хранения сырья на три тысячи тонн, а в 2023-м увеличили объемы переработки семян подсолнечника с 50 до 100 тонн в сутки. На днях предприятие посетил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

История становления завода началась в 2012 году, когда была построена котельная, топливом для которой служат отходы производства — лузга, шелуха семян подсолнечника. Сегодня завод входит в число бюджетообразующих предприятий Мариинско-Посадского округа и является единственной площадкой в республике, специализирующейся на переработке семян подсолнечника и производстве растительного масла методом горячего прессования. Применяемая здесь традиционная технологическая схема позволяет сохранить в готовом продукте витамины и полезные вещества, заложенные природой.

Сейчас марпосадцы реализуют инвестиционный проект по оснащению цехов маслопрессами и жаровнями. Фонд развития промышленности предоставил льготный заем в 30 млн рублей по программе «Обновление» под 1% годовых. Государственная поддержка направлена на техническое перевооружение, повышение конкурентоспособности, создание новых рабочих мест.

В ходе встречи с министром экономического развития и имущественных отношений представители руководства маслозавода рассказали о планах по расширению экспорта: например, о поставках продукции в Казахстан. И подобные шаги вполне реальны — поддержка предприятию по этому направлению будет оказана, как, впрочем, и по другим проектам.

«Меры государственной поддержки дают хороший эффект, — сказал Дмитрий Краснов. — Мариинско-Посадский маслозавод наладил самое большое производство по переработке семечек подсолнечника в Чувашии. Сырье приходит из соседних регионов. Инвесторы строят новые площади, выходя на экспорт через центр «Мой бизнес» по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» — есть первые контракты и у маслозавода в Мариинском Посаде. Уверен, что география поставок будет расширяться. Новое оборудование установят в ближайшее время, площадку под него мы посмотрели».

Господдержка помогает производителям республики расширить производство конкурентоспособной продукции. Фото автора