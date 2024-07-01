Сила нации — в потребкооперации

Это уже добрая традиция — знакомить журналистов с тем, как себя чувствует, как развивается потребительская кооперация в республике. Нынче маршрут пресс-тура, который организовал Чувашпотребсоюз при содействии Минцифры и Союза журналистов Чувашии, пролег по Янтиковскому муниципальному округу. Корреспонденты районных и городских газет, телевидения и радио заглянули в продовольственные магазины, предприятия общественного питания, посетили заготовительный пункт и хлебозавод, а затем собрались за круглым столом.

Торговля — двигатель прогресса

В деревне Старое Буяново чуть больше четырехсот жителей. Практически у всех есть подсобное хозяйство. А потому местный магазин ПО «Янтиковский кооператив» — в числе лидеров по продаже живой птицы. Из более чем ста тысяч голов, реализованных Чувашпотребсоюзом в прошлом году, 10300 продано именно в округе. Вот и сейчас у магазина стоит фургон с распахнутыми дверями. Белые утки в клетке застенчиво прячутся друг за друга, поблескивая глазами-бусинками. Рядом тихонько попискивают птенцы. «Бройлеры, утки, гуси, молодняк… Мы доставляем их по заявкам прямо до дома», — рассказывают продавцы.

В отремонтированном торговом зале представлена в основном местная продукция от чувашских производителей — на это ориентированы все торговые точки кооператива. Консервы Аликовского плодокомбината, молочная продукция от «Акконд молоко», янтиковский хлеб. Эта бутылка березового сокотока — из Красных Четай, а в Комсомольском делают сок из своих яблок. На аккуратном фасаде здания журналисты приметили буквы КООП — каждая в квадратике. Таким товарным знаком отмечены большинство магазинов Чувашпотребсоюза.

Логотипом КООП встретил и магазин № 2 в селе Янтиково. Товарооборот здесь интенсивнее, все-таки райцентр. Вывеска сообщила об оптимальном для покупателей графике работы — с 7 до 22.00, без перерыва и выходных. Внизу та же информация дана шрифтом Брайля, для незрячих. После ремонта в магазине многое преобразилось. Как рассказала председатель совета ПО «Янтиковский кооператив» Роза Николаева, в рамках комплексной программы развития потребкооперации обновлено торговое, холодильное оборудование.

Еще одно новшество — навигаторы, в них все стены. «Покупки с удовольствием», «Мы ценим качество», «Вкус без границ», «Приходите к нам! Мы вам рады!» Это создает настроение, вызывает отклик. А социальная ориентированность дает рост экономических показателей.

Дизайнерскими решениями и современным оборудованием пополнился после капремонта и реконструкции и магазин КООП № 3. В народе его называют сельскохозяйственным магазином, и это оправданно: наряду с товарами повседневного спроса здесь продают корма для домашней скотины — пшеницу, ячмень, овес, жмых. А еще активно внедряют автозаказ. Автоматизация торговли — вещь удобная, все товары в одном компьютере, можно рассчитать закупки так, чтобы товар всегда был в наличии, но не залеживался. Нам наглядно показали, как формируется заказ для магазина. Через мобильное приложение «КоопМаг» покупатели могут оформить и доставку продуктов на дом.

Через тернии к звездам

Во время экскурсии по торговым точкам были обозначены и проблемные вопросы. В небольших селениях торговые точки зачастую нерентабельны. Чувашпотребсоюз содержит их, покрывая убытки за счет успешных магазинов, но не везде это возможно.

К тому же из года в год сельское население сокращается, многие уезжают в города. И это рождает другую проблему — весьма ощутимую нехватку продавцов на местах. И все-таки выход есть. Это мобильная торговля. По определенным дням в такие деревни приезжают красиво оформленные, брендированные автолавки с товарами. Всего их в Потребсоюзе 35.

Однако в будущем, вероятно, эти «узкие места» еще настойчивее заявят о себе. Недаром в некоторых регионах к решению уже сейчас подключаются муниципалитеты, в ведении которых налаживать и развивать торговлю. Как вариант, они возмещают выпадающие расходы из местного бюджета, чтобы сохранить торговые точки в селах. Тем более важно сохранить в системе потребкооперации молодые кадры.

Еще один момент, значимый для покупателей — потребительская кооперация поддерживает местного производителя, так что вольно или невольно конкурирует с предпринимателями и федеральными торговыми сетями. Видимо, поэтому в последних местная продукция представлена крайне слабо. Признаюсь, что в Янтиково с удовольствием купила продукты, произведенные в Чувашии, но которые я редко вижу в Чебоксарах. И свежие, и по ценам приемлемо.

Дары природы и вторая жизнь

Побывала журналистская братия и в приемозаготовительном пункте. В глаза сразу бросился агрегат внушительных размеров. «Это пресс», — пояснили нам. Через него пропускают целлофан, ПЭТ-бутылки всех видов и макулатуру. В части бумажного вторсырья работают со школами. Ученики собирают бумагу и картон — за объявленный двухмесячник в целом по системе Чувашпотребсоюза получилось больше трехсот тонн!

В закромах заготпункта остались запасы овса, ячменя и пшеницы прошлогоднего урожая. А еще здесь принимают свежую и сушеную траву. В «Уголке сдатчика» можно увидеть, какую и почем — внизу в пакетиках разные виды растений, от крапивы и подорожника до листьев земляники.

Люди охотно пользуются возможностью сдать излишки сельхозпродукции и вторсырье. По словам Валерия Павлова, в прошлом году бюджет сельского жителя пополнился на сумму около 550 млн рублей.

Из печи не только калачи

На хлебозаводе гидом для гостей выступила директор ООО «Янтиковский хлеб» Татьяна Обаськина. Предприятие с иголочки — за два года в основательный ремонт было вложено около 1,8 млн рублей. Закуплено и новое оборудование. От Минэкономразвития Чувашии на эти цели получена субсидия в 220 тысяч рублей.

Журналистам представился прекрасный шанс посмотреть на современную технику в действии. Надев бахилы, чепчики и халаты, мы с любопытством отследили весь путь от муки до золотистой корочки. Сырье поступает на заводской склад исключительно с Чебоксарского элеватора, так что мука местная. В просеивателях она насыщается кислородом и делится по чанам — отдельно ржаная и пшеничная. В тестомесильной машине замешивается однородная масса. За то, чтобы батоны и буханки получались одинаковыми по весу, отвечает тестоделитель — его купили недавно, до этого приходилось формовать заготовки вручную. Доходит будущий хлеб в расстоечном шкафу, а потом его принимают две печки — одна отечественная, ротационная на газу, другая турецкая на камнях. «Вот только что ватрушки вышли — с пылу с жару», — улыбаются пекари. А по цеху плывут дивные ароматы. На дегустации можно было хорошенько все распробовать.

Хлебозавод обеспечивает своей продукцией родной Янтиковский, а также другие муниципальные округа. В его номенклатуре — около 100 наименований. Работы на восьмерых пекарей и четырех кондитеров немало — 800 кг хлеба, 200 кг хлебобулочных, 100 кг бараночных и 200 кг кондитерских изделий в день. К слову, в этом году Янтиковский округ наряду со столицей Чувашии был основной площадкой торжеств Дня республики. И в этот день сладости пользовались хорошим спросом.

За круглым столом

Глава Янтиковского муниципального округа Олег Ломоносов отметил, что в системе потребкооперации проведена колоссальная работа по ремонту зданий и обновлению оборудования. «Рад, что потребительское сообщество у нас в округе активно работает. Мы с ним тесно взаимодействуем, и это стратегическое сотрудничество, — отметил глава округа. — Оно подключилось к организации горячего питания в школах».

Важную роль местная потребкооперация играет в благоустройстве и развитии территорий. А еще помогает доставлять районную газету «Сельский труженик — Ял ??чен?», предоставляя для этого сеть своих магазинов. Стоимость подписки для сельчан заметно снижается. Обновляются в округе и аптечные пункты, находящиеся под ее крылом.

В апреле этого года специально ко Дню чувашского языка были выпущены изделия с информационными этикетками на двух языках, русском и чувашском. А вот еще любопытная статистика: с 2013 по 2023 год совокупный объем деятельности Чувашпотребсоюза вырос более чем на треть. По нарастающей шли и инвестиции комплексной программы развития, рассчитанной до 2025 года. Только за 2023 год введено в эксплуатацию 11 магазинов, закуплено оборудования на сумму 115 миллионов рублей. На Ядринском мясокомбинате закуплена термоформовочная линия для упаковки мясных изделий. Появилась бараночная линия на хлебозаводе в Моргаушах.

Специалисты потребкооперации Чувашии часто бывают на различных профессиональных площадках, где можно поделиться опытом или перенять у коллег что-то полезное, будь то профильный форум в Нижнем Новгороде «Новые вызовы — новые возможности» или же гастрономический фестиваль «Вкусы Чувашии», который принял немало гостей и гурманов в прошлом году. Среди успехов — победа сборной Чувашпотребсоюза на Всероссийском Кубке сельских пекарей-2023. Да и в целом Чувашпотребсоюз — лидер в системе Центросоюза России.

В сентябре этого года в Чебоксарах будет проведен Международный форум потребительской кооперации. В этой системе всегда ищут что-то новое и рассматривают варианты, чтобы улучшить жизнь людей как на селе, так и в городе.

В магазинах потребкооперации местным производителям — зеленый свет. С родным ассортиментом на полках представителей прессы знакомил председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. Фото Максима Васильева