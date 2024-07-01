Кресла помогли

Двое детей и двое взрослых пострадали в дорожной аварии, которая произошла в воскресенье на западном подъезде к Чебоксарам.

59-летний водитель грузотакси допустил столкновение сначала с едущей впереди «Ладой Грантой», а затем — с иномаркой «Шкода Октавия». Пострадали пассажиры отечественной легковушки — девочки 3 и 6 лет и женщины 1997 и 1973 годов рождения.

Как сообщили чуть позже в Госавтоинспекции, благодаря тому, что девочки находились в детских удерживающих устройствах, травмы они не получили. После обследования в больнице дети отправлены домой.

Фото Госавтоинспекции Чувашии