Кресла помогли

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Двое детей и двое взрослых пострадали в дорожной аварии, которая произошла в воскресенье на западном подъезде к Чебоксарам.

59-летний водитель грузотакси допустил столкновение сначала с едущей впереди «Ладой Грантой», а затем — с иномаркой «Шкода Октавия». Пострадали пассажиры отечественной легковушки — девочки 3 и 6 лет и женщины 1997 и 1973 годов рождения.

Как сообщили чуть позже в Госавтоинспекции, благодаря тому, что девочки находились в детских удерживающих устройствах, травмы они не получили. После обследования в больнице дети отправлены домой.

 

Фото Госавтоинспекции Чувашии

Опубликовано: 1 июля 2024 г.


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