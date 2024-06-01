В выборе почетного гражданина города учтут мнение чебоксарцев

На портале «Открытый город» стартовало голосование за нового почетного гражданина столицы нашей республики. В списке — девять кандидатов.

Соискателей на почетное звание выдвинули трудовые коллективы и общественные организации, а затем комиссия при администрации Чебоксар сформировала список кандидатов. Среди них председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, директор по науке АО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» АБС Электро Года Нудельман, директор АО «СЗ «Инкост» Владимир Скосырский, генеральный директор ЗАО «Промэнерго» Анатолий Иванов. Также на звание «Почетный гражданин города Чебоксары» претендуют генеральный директор ООО «Яхтинг» Анатолий Шатиков, заместитель генерального директора — директор по науке — заведующий отделом систем релейной защиты и автоматики ООО НПП «ЭКРА» Николай Дони, главный конструктор АО «Торговая механика» Николай Христолюбов, исполнительный директор СРО «Ассоциация предприятий ЖКХ ЧР» Валерий Алексеев и председатель Совета ветеранов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Миранда Кольцова.

Народное голосование на портале завершится 10 июля. Его итоги будут учтены депутатами Чебоксарского горсобрания при принятии окончательного решения. Самому достойному кандидату присвоят почетное звание в канун Дня города.