Новоселья на деревьях

36 дуплянок — гнездовых домиков для сов-сплюшек — смастерили этой весной школьники и детсадовцы из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Алатыря, Шумерли и Шумерлинского округа.

Подключить детей к хорошему делу помог республиканский конкурс «Подари сплюшке дом!», проходивший в рамках Года экологической культуры и бережного природопользования. Награды тем, кто по заданным размерам сделал больше всех дуплянок, вручили в начале апреля. Но самая главная награда для ребят — знать, что их домики не пустуют.

Весной во многих «детских» дуплянках сразу же поселились совы, успешно обзавелись потомством и уже совсем скоро из домиков, очень похожих на скворечники, вылетят птенцы. Своеобразную семейную хронику — обосновавшихся в дуплянке сплюшек-мам, отложенные ими яйца, а затем и вылупившихся птенцов — запечатлел в Заволжье орнитолог, заместитель руководителя Дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии Геннадий Исаков.

Как сообщают в Минприроды Чувашии, еще четыре года назад сплюшку, занесенную в Красную книгу Чувашии, в республике встречали очень редко — всего 1-2 наблюдения за 10 лет. Но в 2020 году удалось обнаружить относительно крупную группировку сплюшек на территории государственного природного заказника «Заволжский» и в ближайших окрестностях. Оптимальные для сплюшек условия гнездования сформировались на опушках гарей, где имеются дуплистые осины и березы. Кроме того, в этих местах все лето очень много крупных насекомых, которые являются основным кормом сплюшек.

Искусственные гнездовья для сплюшек необходимо делать на постоянной основе, утверждают орнитологи. Тем более, что и природа может внести в птичьи постройки свои коррективы. Так, недавний ураган в Заволжье уронил 3 дерева с дуплянками (в одном из них гнездилась сплюшка, птенцы, к счастью остались живы), а еще у 2 гнездовых ящиков снес крышу. Поэтому в Минприроды надеются, что в следующем году еще больше людей присоединятся к республиканской акции и все больше краснокнижных сов обретут уютные домики, в которых будут выводить потомство.

СПРАВКА «СЧ»

В отличие от большинства других видов сов, сплюшки — перелетные птицы. В Чувашию они прилетают в конце апреля, а улетают в августе. А еще это одни из самых маленьких сов в России: масса тела у них всего 60-130 г, зато размах крыльев может достигать полуметра.