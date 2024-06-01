Троллейбус цел, у «Калины» проблемы

Новый межмуниципальный маршрут № 62, что на днях соединил транспортное сообщение Чебоксар и Новочебоксарска, успел засветиться в сводках Госавтоинспекции. 25 июня на улице Винокурова в городе химиков произошло ДТП. «Лада Калина», которой управлял 87-летний водитель, сначала врезалась в ВАЗ-2107, а затем, двигаясь по инерции, столкнулась с 62-м троллейбусом.

Как сообщили в Минтрансе Чувашии, общественный транспорт не получил повреждений и после разбирательств продолжил движение. А вот «Калине» предстоит серьезный ремонт.

Но главное, что во время аварии пострадала 87-летняя пассажирка хэтчбека. Ее отвезли в больницу с ушибами грудной клетки. По данным МВД по Чувашии, все участники ДТП были трезвы.

Предположительно, пожилой владелец «Калины» в момент происшествия не соблюдал дистанцию, хотя за два последних года, судя по данным Госавтоинспекции, не допускал нарушений ПДД. Но тут, видимо, потерял бдительность.