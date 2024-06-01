МТС накрыла Туруновский ФАП сетью LTE

Цифровая экосистема МТС объявляет о расширении сети в Канашском округе Чувашии. Благодаря проведенным работам скорости мобильного интернета выросли в деревне Туруново.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в Туруново, что позволило обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом важный социальный объект – фельдшерско-акушерский пункт. Население поселка свыше полутысячи человек, в ФАП за врачебной помощью обращаются все местные жители. Теперь, ожидая приема, они могут общаться по видеосвязи, быстро искать информацию в интернете, грузить фото и видео в мессенджеры и социальные сети.

Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с заработал также в жилых домах деревни. Сельчане могут учиться и работать дистанционно, пользоваться всеми современными цифровыми возможностями.