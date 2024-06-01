Три медали завоевали самбисты из Чувашии на юношеском первенстве России

Отличным выступлением порадовали восходящие звездочки республиканского самбо на юношеском первенстве России среди атлетов 14-16 лет, которое завершилось в Кемерово.

Первым отличился Алексей Андреев, воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова. Подопечный Евгения Трофимова завоевал бронзовую награду в весовой категории до 64 кг, сообщили в Минспорта Чувашии.

«Серебро» на турнире взял Данил Абрамов, сражавшийся с конкурентами в весе до 71 кг. Также второе место занял Кирилл Федяров в весовой категории свыше 88 кг.