На месте строительства будущего Музея Вышитой карты России заложили символический камень

В торжественной церемонии приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, председатель Комитета Госдумы России Анатолий Аксаков и заместитель Председателя Промсвязьбанка Антон Дроздов. Музей возведут при поддержке этого банка.

Павильон, в котором будет экспонироваться Вышитая карта России, разместится перед Чувашским национальным музеем. Строительство объекта площадью около 250 кв. м должно начаться в ближайшее время, а завершится по планам ко Дню чувашской вышивки — к 26 ноября 2024 года. Здание будет представлять собой быстровозводимую модульную конструкцию и станет подразделением Чувашского национального музея.

Сейчас, напомним, оригинал карты украшает выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. После завершения работы выставки она вернется в Чувашию.