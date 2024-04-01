В магазинах обнаружили консервы из сардины под видом сайры

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подмену выявили специалисты Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области с помощью системы «ВетИС».
Как сообщают в ведомстве, производитель ООО «Русский рыбный мир» (Москва) указал на этикетке консервов «Сайра приморская», что в составе сайра, однако этой рыбы в сырье не было. Вместо нее оказалась сардина. Таким образом, производитель ввел покупателей в заблуждение и нарушил требования, установленные, в частности, Законом РФ «О ветеринарии». Специалисты выяснили, что «не та» рыба поступила на продажу в 38 розничных магазинов Ульяновской области и пять — в Чувашии. На 11 апреля только один предприниматель уведомил Управление об отсутствии у него «подменной» рыбы. От остальных продавцов ответы не поступали.

Опубликовано: 19:52 18 Апрель 2024 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Супермаркеты уступают место магазинам шаговой доступности?
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
В Красноармейском районе из магазина украли ящик для пожертвований
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
Доля фальсифицированных продуктов на прилавках снизилась в три раза
Чувашия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.