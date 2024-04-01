В Чувашии за первый квартал собрано 27 млрд рублей налоговых платежей

В республике в бюджеты всех уровней за январь-март 2024 года мобилизовано 27 млрд рублей платежей, администрируемых налоговыми органами, или на 28,5% больше января-марта 2023 года.

Поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней за январь — март 2024 года обеспечены налогом на добавленную стоимость — на 45,7%, налогом на прибыль — на 22,3%, налогом на доходы физических лиц — на 16,4%, налогами на имущество — на 4,4%, акцизами — на 3,4% и остальными налогами и сборами — на 7,8%.

В федеральный бюджет собрано 14,2 млрд рублей, или на 37,9% больше января — марта 2023 года. Налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость – на 86,8%.

В территориальный бюджет поступило 12,8 млрд рублей (47,4% от общего объема поступлений в бюджет), что на 19,4%, или на 2,1 млрд рублей больше, чем за январь-март 2023 года. В территориальном бюджете основную долю поступлений составляют налог на прибыль – 40,7%, налог на доходы физических лиц – 34,6%, налоги на имущество – 9,3%, акцизы – 6,4%.

Поступления в республиканский бюджет Чувашской Республики составили 11 млрд рублей, что на 16,1%, или на 1,5 млрд рублей больше, чем за январь — март 2023 года.

Поступления в местные бюджеты составили 1,8 млрд рублей, или 144,6% к уровню января — марта 2023 года.

Поступление доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации составило 11,8 млрд рублей, или 169,8% к соответствующему периоду 2023 года.