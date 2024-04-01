Водитель «Ауди» уснул и выехал на «встречку»

Вчера во втором часу ночи на 69-м километре автодороги А-151 в Комсомольском округе произошло столкновение автомашин «Ауди» и «ВАЗ-2114». Предварительно 22-летний водитель иномарки уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В результате 30-летний водитель «ВАЗа» погиб на месте. Водитель другой машины и его 33-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлены в больницу. По словам последнего, к моменту ДТП они проехали более полутора тысяч километров. Как сообщили «СЧ» в Госавтоинспекции Чувашии, у водителя иномарки небольшой стаж — права он получил только в прошлом году. Обстоятельства происшествия уточняются.
Опубликовано: 22:49 15 Апрель 2024 г.
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