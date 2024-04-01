В Чувашии терминалов стало больше на треть

По данным Отделения — НБ по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России, на 1 января 2024 года в организациях торговли и сферы услуг региона безналичную оплату обеспечивали более 42 тыс. электронных терминалов. Количество устройств выросло за год на 38%. Также для проведения операций по банковским картам установлено почти 1 тыс. банкоматов.

Всего за 2023 год жители и гости республики провели по банковским картам 338 млн операций на общую сумму свыше 391 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 8%, объем — на 18%.

Около 96% всех транзакций с использованием платежных карт пришлись на оплату товаров и услуг. Безналичные платежи в Чувашии в прошлом году проводили в 22 раза чаще, чем снимали наличные. Средняя сумма платежа банковской картой в прошлом году составила 548 рублей.

На начало 2024 года в республике почти 3,4 млн платежных карт. Это на 12% больше, чем на начало прошлого года.