В республике создается информационная система «Чувашия онлайн»

Соответствующее постановление принято на заседании правительства под председательством Главы республики Олега Николаева.

Как отмечается, система создается на базе информационного ресурса «Народный контроль» с дополнительными функциональными возможностями для решения задачи по обеспечению автоматизированного выполнения ряда процессов. В частности, публикации открытой информации о сервисах электронного правительства республики, использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями этих сервисов, сбора, хранения и обработки данных для наполнения региональных витрин и других.

Утвержден также проект поправок в закон «О Дорожном фонде Чувашской Республики». Они предусматривают ряд дополнительных источников формирования фонда. В том числе от денежных средств, подлежащих возврату в случае нарушения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на финансирование дорожной деятельности.

Принято также положение о порядке формирования перечня техники, офисного оборудования и программного обеспечения для госучреждений. Другим постановлением утверждено распределение субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных округов на 2024 год в части развития материально-технической базы сельских домов культуры.