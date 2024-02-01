С заботой о воинах и их семьях

Все регионы сейчас озабочены тем, чтобы максимально поддержать своих участников спецоперации и их семьи. Активно включены в эту работу республики и области Приволжского федерального округа.

О том, как обеспечивается оказание мер поддержки с нормативно-правовой стороны, говорилось на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, которое прошло в минувшую пятницу в Саратове. В обсуждении приняла участие и делегация из Чувашии, которую возглавил Председатель Госсовета республики Леонид Черкесов.

«В целом на реализацию мер поддержки наших защитников уже направлено около 18 миллиардов рублей. Регионам важно перенимать друг у друга положительный опыт, в том числе в части реабилитации участников СВО, психологической помощи их родным», — отметил Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Свои наработки есть и в Чувашии. Леонид Черкесов рассказал о том, как в регионе проходит медицинская реабилитация и абилитация участников специальной военной операции и членов их семей. Он отметил, что в Приволжье выстроена комплексная работа, в каждом регионе реабилитации предшествует углубленная диспансеризация бойцов СВО, а по ее завершении им выдаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению. В столице Чувашии эти задачи эффективно выполняет Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. Кроме того, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах. По словам Черкесова, с начала спецоперации здесь пролечились более 80 участников СВО из разных регионов округа, многие из раненых были в очень тяжелом состоянии, нуждались в реконструктивных операциях, в длительной реабилитации.

Комплексная поддержка защитников Отечества и членов их семей будет совершенствоваться и продолжаться, чтобы наши воины чувствовали заботу государства и могли вернуться к полноценной жизни, подчеркнул спикер парламента Чувашии.