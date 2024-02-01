«Концессионные» школы отстают от графика, но пока настрой оптимистический

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Руководитель Минстроя Чувашии Михаил Коледа, министр образования Дмитрий Захаров и полпред Алексей Ладыков (на фото слева направо) обсудили с подрядчиками строительство школ в рамках концессионных соглашений. Поставлена задача усилить работу по всем направлениям. Фото из телеграм-канала Алексея Ладыкова

Первый звонок откладывается?

Одна из тем, которая всегда находится под пристальным вниманием – это строительство школ. Оно и понятно, региону нужны новые образовательные учреждения, их очень ждут родители и дети. Поэтому проблемы, возникающие на стройплощадках таких объектов, вызывают тревогу. Вот и в возведении школ в чебоксарском микрорайоне «Солнечный», Новочебоксарске и поселке Кугеси пока не все идет гладко.
Напомним, эти три объекта строятся в рамках концессионных соглашений и должны быть сданы к концу 2024 года. Здания возводятся довольно крупные: чебоксарская школа рассчитана на 1400 учащихся, новочебоксарская — на 1100, кугесьская — на 825.
Но подрядчики уже отстают от графика. Об этом говорилось на недавнем заседании проектного офиса под председательством вице-премьера региона – полномочного представителя Чувашии при Президенте России Алексея Ладыкова. Обсуждение прошло в Доме правительства республики.
«Вместе с министерствами строительства и образования Чувашии, подрядчиками разобрали проблемы», — рассказал в своем телеграм-канале полпред после совещания. Всего на трех объектах, по его словам, сейчас работает более 600 человек. Строительная готовность двух школ на сегодня составляет почти 30%, чуть лучше ситуация в Кугесях. Однако на начало февраля должно быть выполнено около половины всех работ. Подрядчики не укладываются в график и поднимают вопрос о переносе сроков строительства. Основная причина – проблемы с проектно-сметной документацией, и, как следствие, с финансированием, констатировал вице-премьер.
Несколько раз проекты уточнялись с учетом требований МЧС, изменений нормативных требований, состава оборудования и оснащения школ. Откорректированные документы вновь заходят на экспертизу, и очень важно быстро пройти этот этап, обозначил руководитель полпредства, настроенный все же оптимистически. «Строительство образовательных учреждений должно быть завершено к концу этого года. При слаженной совместной работе справимся», — заверил Ладыков.

Опубликовано: 7 февраля 2024 г.


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