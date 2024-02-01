«Концессионные» школы отстают от графика, но пока настрой оптимистический

Первый звонок откладывается?

Одна из тем, которая всегда находится под пристальным вниманием – это строительство школ. Оно и понятно, региону нужны новые образовательные учреждения, их очень ждут родители и дети. Поэтому проблемы, возникающие на стройплощадках таких объектов, вызывают тревогу. Вот и в возведении школ в чебоксарском микрорайоне «Солнечный», Новочебоксарске и поселке Кугеси пока не все идет гладко.

Напомним, эти три объекта строятся в рамках концессионных соглашений и должны быть сданы к концу 2024 года. Здания возводятся довольно крупные: чебоксарская школа рассчитана на 1400 учащихся, новочебоксарская — на 1100, кугесьская — на 825.

Но подрядчики уже отстают от графика. Об этом говорилось на недавнем заседании проектного офиса под председательством вице-премьера региона – полномочного представителя Чувашии при Президенте России Алексея Ладыкова. Обсуждение прошло в Доме правительства республики.

«Вместе с министерствами строительства и образования Чувашии, подрядчиками разобрали проблемы», — рассказал в своем телеграм-канале полпред после совещания. Всего на трех объектах, по его словам, сейчас работает более 600 человек. Строительная готовность двух школ на сегодня составляет почти 30%, чуть лучше ситуация в Кугесях. Однако на начало февраля должно быть выполнено около половины всех работ. Подрядчики не укладываются в график и поднимают вопрос о переносе сроков строительства. Основная причина – проблемы с проектно-сметной документацией, и, как следствие, с финансированием, констатировал вице-премьер.

Несколько раз проекты уточнялись с учетом требований МЧС, изменений нормативных требований, состава оборудования и оснащения школ. Откорректированные документы вновь заходят на экспертизу, и очень важно быстро пройти этот этап, обозначил руководитель полпредства, настроенный все же оптимистически. «Строительство образовательных учреждений должно быть завершено к концу этого года. При слаженной совместной работе справимся», — заверил Ладыков.