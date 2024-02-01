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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

«Выполнение гособоронзаказа сейчас идет практически на уровне 100 процентов. С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов. По средствам индивидуальной бронезащиты увеличение произошло в десять раз. По автомобильной технике — в семь. А по танкам —
в пять раз, это приличный показатель. Уверен, эту планку мы будем держать надежно и впредь, тем более что гособоронзаказ на 2024 год вновь существенно увеличен. Не сомневаюсь, что он будет выполнен…

Хочу сообщить, что в России учреждена новая государственная награда — орден «За доблестный труд». Он будет присваиваться работникам и целым коллективам предприятий за многолетние значимые достижения. И первый такой орден вручен тульскому научно-производственному объединению «СПЛАВ». Это ведущее российское предприятие в сфере разработки и производства реактивных систем залпового огня — наследников легендарной «Катюши».



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