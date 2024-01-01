Со студентами на одной волне

Успехи молодых вдохновляют руководство региона

По традиции 25 января, в День российского студенчества, Глава Чувашии проводит встречи с виновниками торжества. Самым активным и талантливым он вручает свидетельства о назначении стипендии за особую творческую устремленность и, конечно, всегда находит время, чтобы пообщаться с «надеждой и опорой» региона.

В этот раз встреча прошла в стенах Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. Здесь собрались студенты вузов и ссузов, лидеры молодежных объединений, волонтерских организаций, молодые специалисты, которые уже трудятся на предприятиях, но продолжают заниматься общественной деятельностью и раскрывать свой творческий потенциал, и, наконец, одаренные школьники республики.

Прежде всего, Глава Чувашии поздравил учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений. Олег Николаев отметил, что студенчество — это время возможностей, чтобы дерзать, творить и добиваться заветных целей.

«Наша молодежь — самая активная и прогрессивная часть общества, которая обладает потрясающей энергетикой, направленной на добрые дела. С прошлого года мы начали серьезную перестройку в этой сфере. Создано управление при Главе Чувашии по молодежной политике, у глав округов появились советники по работе с молодежью. Наши практики сегодня признаны на федеральном уровне», — подчеркнул Олег Алексеевич. Он также обратил внимание на то, что сегодня пришло время командной работы. В республике успешно действуют студенческие отряды, волонтеры и поисковики. Вместе они воплощают в жизнь важные и нужные проекты, получают гранты на реализацию своих задумок, а в целом — меняют жизнь региона к лучшему.

Глава Чувашии выразил готовность направить еще больше усилий на поддержку их инициатив. И сообщил, что в этом году благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» от Росмолодежи начнется работа по созданию двух молодежных центров в Новочебоксарске и Шумерле. «Будем делать все зависящее от нас, чтобы запущенные проекты развивались, а новые претворялись в жизнь», — заверил руководитель региона. И признался, что успехи наших ребят его вдохновляют, что для него очень важно быть с молодежью на одной волне и понимать, что ее волнует.

ЦИФРЫ 1 тысяча талантливых юношей и девушек Чувашии ежегодно удостаивается стипендии за особую творческую устремленность. С 2023 года ее размер составляет 2,5 тысячи рублей.

Активисты увлеченно рассказывали о своих проектах, делились успехами и заботами. Так, руководитель исторического клуба «Драконы морей» Евгений Васильев сообщил, что за последнее время организация выиграла три гранта, направленных на воплощение проектов по сохранению истории родного края. Благодаря этому удалось организовать фестиваль, провести серию «живых уроков». А сейчас «Драконы морей» заканчивают съемки фильма о 14-й чебоксарской запасной стрелковой бригаде, которая в годы Великой Отечественной войны дислоцировалась в Чувашии. На презентацию картины в феврале молодые патриоты пригласили Главу республики.

Но беспокоит Евгения, что военно-исторические клубы республики, к сожалению, часто не имеют своего уголка. Они бывают в экспедициях, привозят оттуда уникальные артефакты, чинят военную технику. Все это можно было бы показывать на выставках, да только негде хранить. По словам общественника, из-за отсутствия помещения закрылся музей поискового отряда «Веда», в похожей ситуации оказался и алатырский военно-патриотический клуб «Ушаковцы». Олег Николаев пообещал найти решение проблемы, тем более дело нужное, в том числе и для развития внутреннего туризма — будет больше интересных мест для посещения.

Спрашивали Главу республики и о поддержке молодых семей, и о том, как воздействовать на предпринимателей, торгующих «вейпами» рядом с социальными учреждениями. Ассоциация молодых семей Чувашии поделилась задумкой познакомить женихов и невест с обычаями традиционной чувашской свадьбы. Студенты-труженики пригласили Главу на праздник Российских студенческих отрядов. КВНщики Чувашии просили посодействовать в проведении юбилейного торжества в следующем году. А волонтеры Победы, которым часто приходится выезжать, предложили ввести транспортную карту для добровольцев.

После общения Олег Николаев вручил свидетельства нескольким стипендиатам и поздравил всех присутствующих Татьян. Среди них — и пятикурсница медицинского факультета Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, волонтер-медик Татьяна Каратаева. Начало ее добровольческой деятельности как раз пришлось на трудный ковидный год. С тех пор волонтеры-медики стали для девушки настоящей семьей. «Классно находиться в такой дружеской и мотивационной атмосфере. Хочется творить и помогать, — призналась Татьяна. — И как бы ни было сложно учиться на медицинском факультете, ты находишь для этого время и получаешь от всей этой деятельности огромное удовольствие». В прошлом году активистка вместе со своей командой единомышленников выиграла грант на реализацию проекта, направленного на профилактику разных заболеваний. А нынче вошла в тысячную «армию» молодых людей, удостоенных специальной стипендии Главы республики.