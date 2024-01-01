Полиция установила личности разрисовавших памятник Горькому хулиганов

В начале января в полицию поступило несколько заявлений о том, что кто-то разрисовал памятник писателю Максиму Горькому в Чебоксарах. Сей поступок вызвал недовольство и возмущение у многих горожан. При этом органами местного самоуправления еще в конце прошлого года дважды проводилась работа по очистке памятника, но надпись появлялась вновь.

За дело взялись сотрудники отдела полиции № 4. Выяснилось, что уличным художеством занимались две школьницы девяти и десяти лет. Правда, девочки не отличились оригинальностью, они нанесли на памятник приветствие и имена, используя спрей «Жидкий снег».

С юными нарушительницами проведены профилактические беседы, а в отношении родителей составлены административные материалы.