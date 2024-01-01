Подрастают новостройки

Строительство жилья и улучшение жилищных условий — основные цели федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Эти направления находятся в центре внимания правительства Чувашии. Ежегодно на их реализацию в республике выделяются солидные финансовые средства, эффективно работают строительные организации.

Только в 2023 году свои жилищные условия улучшили более 15,6 тыс. семей Чувашии. По предварительной оценке, введено в эксплуатацию 780,7 тыс. кв. м — почти половина этих объемов приходится на многоквартирное жилье. Рост к уровню предыдущего года на 42%. Индивидуального жилья сдано 383,4 тыс. кв. м.

Такие данные прозвучали на совещании Главы республики Олега Николаева с руководителями предприятий отрасли. Как доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа, больше всех — 28 тыс. кв. м — построило АО «СЗ «Стройтрест № 3», ООО «СЗ «Отделфинстрой» возвело 24 тыс. кв. м. Весомую лепту в увеличение новой жилплощади внесли также ООО «СЗ «СМУ-58», «Честр-Инвест», «ГК «Удача», АО «СЗ «ИСКО-Ч».

Однако, по словам Олега Николаева, на фоне достаточно позитивных показателей в различных отраслях экономики, в том числе по объемам строительных работ, рубежи по вводу жилья в 2023 году не были достигнуты, составив 92% к предыдущему году. «На это повлияли и объективные факторы, — отметил руководитель региона. — Но при этом мы существенно выросли по количеству введенного жилья в многоквартирных домах. Это очень важно, это очень позитивно. Перед нами задача — прибавить и в строительстве индивидуального жилья».

Существенный импульс реализации жилищного нацпроекта в республике планируется придать в 2024 году. Намечено ввести в эксплуатацию, отмечают в Минстрое республики, 783 тыс. кв. м жилья, в том числе 393 тыс. «квадратов» — в многоквартирных домах. В настоящее время в стадии строительства находятся 102 дома.

Михаил Коледа рассказал про объекты, введенные в эксплуатацию в 2023 году по программе «Стимул» в рамках федерального проекта. В столичном микрорайоне «Университетский-2» построены одна сеть водопровода и две сети канализации, а в микрорайоне «Воскресенский» — дорога с пешеходным бульваром по улице Зои Яковлевой протяженностью 625,9 метра. В перспективе эти объекты позволят обеспечить ввод в эксплуатацию 24,2 тыс. кв. м жилья: 9,3 тыс. уже построено.