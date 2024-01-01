Выпившая пассажирка устроила шоу на борту самолета

Как сообщает телеграм-канал «Mash», все произошло во время полета Боинга авиакомпании «Победа» из столицы Чувашии в Москву. Девушка сначала приставала к соседям по салону, потом ее стошнило, отчего пострадал сидевший рядом мужчина. Стюарды от греха подальше отсадили людей от перепившей гражданки. Но та не успокоилась — подошла к пострадавшему пассажиру и стала раздеваться у него на коленях. Когда лайнер приземлился в московском Шереметьево, бортпроводники организовали уборку в салоне, а саму даму передали полиции.
Опубликовано: 24 января 2024 г.
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