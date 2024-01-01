С начала этого года в Чувашии молодоженами стали 90 пар

Среди женихов были и два участника СВО, зарегистрировавшие брак со своими избранницами. В загсе Чебоксарского муниципального округа дали друг другу обеты верности и скрепили свой союз подписями «Мотылек» и Наталья, «Горец» и Инга, сообщает республиканская Государственная служба по делам юстиции. Обе пары знакомы более трех лет. Мужчин свели Чувашский мотострелковый батальон «Сура» и боевое братство, а девушек объединила помощь ребятам.

На торжественной церемонии невесты предстали пока без фаты и свадебного убранства, но какой любовью светились их глаза! Ведь их мужья — настоящие герои, защитники. Закончится СВО, и две молодые семьи сыграют одну свадьбу — с приглашением всех родных, близких и, конечно же, боевых товарищей мужей.