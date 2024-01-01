Творцы медиапространства

Работа — это будни и лишь иногда праздники. И как же приятно встретиться с коллегами по цеху со всей республики! Нам всегда есть о чем поговорить и что обсудить — поддержать друг друга, поделиться творческими планами. В стенах Чувашского театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля торжественно и ярко прошло мероприятие, посвященное Дням чувашской и российской печати.

Профессиональные даты собрали вместе представителей СМИ, издательств и типографий, ветеранов отрасли, общественных организаций. Торжество началось с прекрасной песни о чувашском крае. С большого экрана зал поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

Журналистское слово звучит громко и разносится далеко. «Ответственная у вас работа», — обратился к творцам медиапространства первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. И припомнил давнюю историю: как-то брошенная под занавес пресс-конференции шутливая фраза стала на следующий день чуть ли не главным событием. Один слишком раздутый факт так и норовит перекрыть все положительное. Министр финансов процитировал строки из стихотворения Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив». И чтобы журналисты не забывали о хорошем, о том, «что все любим мы и ценим, чем гордится коллектив», привел некоторые итоговые цифры 2023 года.

Консолидированный бюджет республики впервые составил более 100 млрд рублей. Чувашия в лидерах Приволжского федерального округа по росту промышленного производства — плюс 27%. На 21% увеличились инвестиции. Зарплата региона в ПФО продвинулась на несколько позиций. Развивается господдержка, идет модернизация инженерных сетей, обновляется троллейбусный парк… Есть чем гордиться и о чем рассказывать. «Побольше экономики, цифр — сегодня мало кто пишет об этом», — заметил Михаил Ноздряков.

На поддержку только печатных СМИ ежегодно из республиканского бюджета выделяется около 100 млн рублей. Когда-то были одни газеты, затем к ним присоединились радио и телевидение, теперь и интернет. Все более сложными, конкурентными становятся условия в медиапространстве. Приумножать доверие и интерес читателей пожелал представителям отрасли первый вице-премьер.

«Пусть работа приносит только радость!» ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: Уважаемые работники средств массовой информации, издательств и типографий! Примите искренние поздравления с Днем российской печати и Днем чувашской печати! Благодарю вас за ваш нелегкий, но такой важный труд, за профессионализм, за то, что вы доносите до нас актуальную информацию, делитесь важными новостями и помогаете нам быть в курсе событий.

В эпоху цифровых технологий СМИ Чувашии идут в ногу со временем. Интернет-платформы и соцсети стали неотъемлемой частью вашей работы. Это дает больше возможностей для быстрой передачи информации и улучшает обратную связь с читателями.

В этот праздничный день хочу пожелать вам творческих успехов, вдохновения, смелых идей и креативных замыслов. Пусть ваша работа приносит вам только радость и удовлетворение. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях на благо нашей Родины.

Сто двадцать лет назад, с первых выпусков газеты «Хыпар», началась чувашская журналистика. Сегодня в республике зарегистрировано 144 СМИ — 59 электронных и 85 периодических печатных изданий. Такие цифры озвучил министр цифрового развития, информполитики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов. В создание актуального и достоверного медиапространства свою лепту вносят все СМИ. В их числе министр отметил и «Советскую Чувашию», всесторонне освещающую жизнь республики, и районные газеты, которые «дают подробную и объективную информацию на местах и приходят к читателю как добрые друзья». Свои достижения есть у Чувашского книжного издательства, полиграфического комплекса, в модернизацию которого вложат 100 млн рублей. Михаил Степанов пожелал сохранить журналистам активную жизненную позицию, любовь к профессии, оставаться объективными и востребованными.

К поздравлениям присоединился председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, подчеркнув, что журналистское слово влияет на социальное самочувствие. А впереди у СМИ главное событие — в марте этого года предстоит освещать выборы Президента РФ.

Журналисты привыкли отвечать за каждое свое слово. Но обычно их за это не хвалят. Куда чаще ругают за редкие ошибки. А ведь приходится перерабатывать «тысячи тонн словесной руды», прямо по Маяковскому. Тем отраднее, что на торжественном мероприятии были по достоинству оценены успехи коллег. Их отмечали почетными грамотами и благодарностями федерального и республиканского Минцифры, Государственного Совета Чувашии.

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» удостоены корректор газеты «Советская Чувашия» Галина Андреева, редактор издательского дома «Хыпар» Лена Атаманова, главный редактор вурнарской районной газеты «Çĕнтерӳ çулĕ» Светлана Чикмякова. А Валентина Кузьмина, начальник отделения 428019 ОПС г. Чебоксары Чебоксарского почтамта, теперь — заслуженный связист республики.

Обладателем журналистской премии имени Семена Эльгера стал шеф-редактор Национального радио Чувашии Родион Архипов — за серию военно-патриотических передач «Присягая Родине». «У нас юбилей — мы чествуем лауреатов этой премии в пятидесятый раз, — добавил к торжеству немного истории председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров. — За полвека — более ста лауреатов. А первыми были журналист Юрий Князев, писатель Лаврентий Сталлеров». Другая республиканская премия для журналистов — имени Леонида Ильина присуждена Ирине Ивановой (цикл публикаций по актуальным вопросам экологии и АПК в газете «Çамрăксен хаçачĕ»).

Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» были награждены заместитель главного редактора газеты «Советская Чувашия» Екатерина Казнина, главный редактор ядринской газеты «Знамя труда» Лилия Петрова и продюсер ГТРК «Чувашия» Екатерина Фомина.

Чувашская журналистика выпестовала уже не одно поколение специалистов. Сложились династии, у каждого есть свои учителя. И все мы по-своему любим свою профессию — иначе просто не получится остаться в ней надолго. Лично мне моя работа нравится потому, что мир многогранен и постоянно меняется, а ты своей пишущей рукой всегда чувствуешь его ритмы.