В Чувашии выведен новый сорт яровой тритикале — гибрида ржи и пшеницы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Для его создания ученым-агрономам Чувашского аграрного университета понадобилось более десяти лет, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Авторами нового сорта являются преподаватели кафедры земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства Георгий Мефодьев, Анастасия Немова, Леонид Шашкаров и Людмила Елисеева.

Селекционная работа началась еще в 2011 году, затем выведенный сорт прошел государственные испытания и был зарегистрирован в реестре селекционных достижений под названием «Нарспи». Мука из этого зерна обладает высоким содержанием сырой клейковины, а хлеб имеет более объемный выход, чем стандартный показатель.

Опубликовано: 19 января 2024 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.