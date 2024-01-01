В Чувашии выведен новый сорт яровой тритикале — гибрида ржи и пшеницы

Для его создания ученым-агрономам Чувашского аграрного университета понадобилось более десяти лет, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Авторами нового сорта являются преподаватели кафедры земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства Георгий Мефодьев, Анастасия Немова, Леонид Шашкаров и Людмила Елисеева.

Селекционная работа началась еще в 2011 году, затем выведенный сорт прошел государственные испытания и был зарегистрирован в реестре селекционных достижений под названием «Нарспи». Мука из этого зерна обладает высоким содержанием сырой клейковины, а хлеб имеет более объемный выход, чем стандартный показатель.