Исцеляясь, не забывайте о безопасности

Сегодня — Крещение Господне. Считается, что в праздник Богоявления вода обретает целительную силу. Уже с полуночи к иорданям на водоемах потянулся народ, чтобы смыть с себя все плохое и зарядиться живительной энергией.

В минувшую ночь безопасность людей у крещенских купелей обеспечивали почти 500 спасателей и медиков, около 400 полицейских. В республиканском Главке МЧС России напоминают: окунаться в воду можно только на специально отведенных площадках. В этом году по Чувашии подготовлено 109 мест: 24 — на реках, озерах и прудах, еще 84 — при храмах и природных источниках. При оборудовании купелей учтены все меры безопасности — их оснастили деревянными сходнями и ограждениями, позаботились об освещении в темное время суток. Сотрудники экстренных служб заранее проверили прочность льда на водоемах, удостоверились, что рядом нет участков с трещинами и промоинами. Водолазы обследовали дно.

Специалисты напомнили и о правилах поведения. Перед погружением в прорубь желательно разогреть тело — сделать разминку или пробежку. Идите к купели медленно, в удобной нескользкой обуви, которую легко снять. Окунаться лучше по шею, чтобы не замочить голову и избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не стоит находиться в ледяной воде более одной-двух минут, иначе рискуете получить общее переохлаждение организма. И ни в коем случае не прыгайте в прорубь — водное течение может затянуть под лед! Выйдя из купели, разотритесь махровым полотенцем, поспешите в теплое помещение и наденьте сухую одежду. Согрейтесь горячим чаем, лучше всего из ягод и фруктов.

Нельзя лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения, группой более трех человек, нырять и плавать в купели. От традиции в пользу здоровья стоит отказаться людям с воспалительными заболеваниями носоглотки, кожно-венерическими болезнями, сердечно-сосудистыми недугами, патологиями органов дыхания и центральной нервной системы.