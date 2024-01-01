В Вурнарах сточные воды загрязнили 125 кв. м почвы

Жители Вурнар пожаловались в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора на сброс сточных вод из канализационного колодца в районе пересечения улиц 50 лет Победы и Петра Ялгира.

Во время проверки обращения специалисты провели отбор проб почвы на этом участке, который показал наличие превышения концентраций загрязняющих веществ. Площадь загрязнения составила более 125 кв. м. Администрации Вурнарского муниципального округа объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а также направлено требование о добровольном возмещении вреда, причиненного почве. Предъявленная сумма превышает 300 тыс. рублей, сообщает Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.