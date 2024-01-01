В прошлом году в республике сменили фамилию (имя, отчество) 807 человек

Чаще всего люди обращаются в ЗАГС за переменой фамилии. Например, женщины, которые при заключении брака оставили девичью фамилию, часто приходят с желанием взять все же фамилию мужа. Наибольшее количество актов о перемене имени зарегистрировано в Чебоксарах — 430. На полную смену фамилии, имени и отчества решились всего 13 человек.

Кстати, чаще всего за услугой по перемене имени обращались женщины — 647 раз. Такой же услугой воспользовались 160 мужчин. Наиболее частыми причинами перемены имени или фамилии заявители называют желание носить общую фамилию с мужем, родственниками. А некоторые указывают на неблагозвучность своей фамилии или имени.