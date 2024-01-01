Чувашия поможет подшефному району отремонтировать на улицах освещение

Продолжаются восстановительные работы в Бердянском районе Запорожской области. В прошлом году Чувашия установила восемь котельных к образовательным учреждениям, несколько водонапорных башен в селах, капитально отремонтировала одну из школ. А в ближайшее время республика поможет привести в порядок уличное освещение.

Напомним, в начале января Глава Чувашии Олег Николаев рассказал в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ», что регион в 2024 и 2025 годах продолжит шефскую помощь Бердянскому району. Проблем там сейчас и без того немало, да еще и непогода в последние дни испытывает район на прочность. Сильный ветер, мокрый снег, «ледяной» дождь на прошлой неделе повредили не только кабели электроснабжения, но и опоры, линии наружного освещения. В одних населенных пунктах неполадки уже устранены, а в других работы еще продолжаются.

Как сообщает в своем телеграм-канале военно-гражданская администрация Бердянского района, Чувашия как шеф-регион поможет с оборудованием для уличного освещения. Специалисты местного отдела ЖКХ совместно с ГУП «Таврия-Энерго» провели техническое обследование и составили список электротехнических материалов, необходимых для быстрого восстановления работы трансформаторов и фонарей. Кроме того, принято решение о замене в этом году электроопор, пришедших в плачевное состояние за годы украинского хозяйствования.

Муниципалитет благодарен Чувашской Республике за помощь. «Это важные шаги для обеспечения безопасности и комфорта жителей района», — отмечают в администрации. «Огромная благодарность за поддержку. Это тот случай, когда регионы помогают не словом, а делом!» — пишут в соцсетях бердянцы.