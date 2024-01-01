В прошлом году в Чувашии более 15 тысяч подростков подрабатывали на каникулах

К примеру, в АО «Электроавтомат» несовершеннолетние занимались сборкой и сортировкой деталей, подшивкой документов, уборкой территорий. В ООО «Группа компаний «Эстет» ребята красили двери, собирали изделия из древесины. В ООО «Четра» была востребована курьерская работа.

Работодатели положительно отзываются о подростках, трудоустроившихся по линии службы занятости. Ребята ответственно относятся к своей работе, сконцентрированы и мотивированы, лояльны к организации. Опозданий, а тем более неявок на работу среди школьников не бывает.

«Собственные деньги — основная причина трудоустройства подростка, но не единственная мотивация. Чаще всего школьники хотят почувствовать себя самостоятельными. Работа развивает ряд важных навыков: финансовая грамотность, управление своим временем, планирование дня, работа в команде, ответственность, коммуникабельность», — считает заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Александр Колесников.

Напомним, трудиться в свободное от учебы время, а также после получения общего школьного образования могут подростки с 14 лет, но до 16 лет — только с согласия одного из родителей и органов опеки. С 16 лет по законодательству они сами могут заключить трудовой договор.