Городская детская клиническая больница Чебоксар приглашает на прививку от кори

Городская детская клиническая больница в Чебоксарах сообщает о поступлении комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи «Вактривир» и приглашает на прививку в процедурный кабинет № 110 по адресу пр. Тракторостроителей, 12 с 8:00 до 13:00. Прививку сделают всем детям вне зависимости от территориального прикрепления.

В 2023 году в республике было зарегистрировано 60 случаев заболевания корью. До этого на протяжении пяти лет вирусная инфекция в Чувашии не проявлялась. В Центре гигиены и эпидемиологии Чувашии отметили, что подъем заболеваемости был зафиксирован в основном среди непривитых детей.

Тема дефицита вакцины от кори была поднята в ходе недавней прямой линии Владимира Путина. Президент страны назвал тогда сложившуюся ситуацию техническим сбоем. В Минздраве Чувашии подчеркивают, что нехватки вакцин в регионе нет.