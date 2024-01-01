Правительство России усиливает господдержку благоустройства сельских территорий

Максимальный размер субсидий из федерального бюджета на реализацию одного проекта увеличен с 2 млн до 3 млн рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов сообщал, что в 2024 году в республике реализуется шесть проектов благоустройства по федеральной программе развития села. В том числе отремонтируют пять дорог в Цивильском округе и обустроят детскую спортплощадку в Чебоксарском округе. Для этого предусмотрено 14,5 млн рублей: 9,8 млн — из федерального и республиканского бюджетов, 4 млн — из местного бюджета, а также 645 тыс. из внебюджетных источников, сообщает пресс-служба Минсельхоза.