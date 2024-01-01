Первый младенец, рожденный в Чувашии в 2024 году, появился на свет в Чебоксарах

Это — девочка, родившаяся в 2 часа 40 минут, в Перинатальном центре городской клинической больницы № 1. Рост малышки — 52 сантиметра, вес — 3720 граммов. Первый ребенок года стал третьим в своей семье, сообщают в Перинатальном центре.

По данным Минздрава Чувашии, в первый день нового года список самых юных жителей республики пополнили 13 мальчиков и 9 девочек. А всего с 1 по 8 января в Чувашии появились на свет 158 малышей, и девочек среди них чуть больше — 83. Среди рожденных в первые январские дни есть и две двойни, и при выписке из роддома мамы этих малышей получат сразу два подарка новорожденному. Их, напомним, в республике начали вручать в прошлом году, входят в подарок комплект постельного белья, махровое полотенце с чувашской вышивкой, книга «Сказки народов Чувашии» и поздравительная открытка от Главы республики.

Нинель Ткаленко, Татьяна Смирнова

Кстати

Накануне Нового года в чебоксарской семье родилась тройня. Три малыша появились на свет с разницей в одну минуту, рассказали в администрации Ленинского района Чебоксар. Первым родился сын Артем, второй — доченька, ее родители нарекли Вероникой. А самого младшего сынишку назвали Максимом. Теперь в многодетной семье уже четверо детей: дома братишек и сестричку ждет старшая сестра. Свидетельства о рождении детишек их родители, Карен и Эльвира, получили уже в новом, 2024 году.

Елена Шмелева