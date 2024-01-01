Во время предновогоднего ажиотажа магазины активно торговали просрочкой

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Проект «Агроконтроль» был создан три года назад. За прошедшее время, говорят сами волонтеры, просроченных товаров на полках магазинов стало меньше. Фото academy21.ru

Форель второй свежести

Пользуясь предпраздничным покупательским ажиотажем, некоторые магазины решили под шумок сбыть некачественный товар.

Но не всем это удалось — просрочку на полках обнаружили волонтеры «Агроконтроля», сотрудники и студенты Чувашского ГАУ. Во время традиционного предновогоднего рейда они 12 раз столкнулись с фактами наличия на прилавках торговых сетей несвежих продуктов. Среди них была форель, срок годности которой истек месяц назад, а также молоко, йогурт, колбаса, сыр, мясо в упаковке, фарш и печенье.

Алгоритм действий у агроконтролеров такой: если они нашли просрочку, то сразу фотографируют товар и отправляются с ним на кассу, сообщают в Минсельхозе республики. Если с оплатой залежавшихся продуктов никаких проблем не возникает, материалы проверки вместе с чеком отправляют в Роспотребнадзор. Правда, не во всех магазинах волонтерам удалось пробить на кассе обнаруженный ими товар «второй свежести» — данные в кассовых системах отклоняли запрос на оплату. Будем надеяться, труженики прилавка просто не успели убрать просрочку с полок…

Опубликовано: 9 января 2024 г.


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