Во время предновогоднего ажиотажа магазины активно торговали просрочкой

Форель второй свежести

Пользуясь предпраздничным покупательским ажиотажем, некоторые магазины решили под шумок сбыть некачественный товар.

Но не всем это удалось — просрочку на полках обнаружили волонтеры «Агроконтроля», сотрудники и студенты Чувашского ГАУ. Во время традиционного предновогоднего рейда они 12 раз столкнулись с фактами наличия на прилавках торговых сетей несвежих продуктов. Среди них была форель, срок годности которой истек месяц назад, а также молоко, йогурт, колбаса, сыр, мясо в упаковке, фарш и печенье.

Алгоритм действий у агроконтролеров такой: если они нашли просрочку, то сразу фотографируют товар и отправляются с ним на кассу, сообщают в Минсельхозе республики. Если с оплатой залежавшихся продуктов никаких проблем не возникает, материалы проверки вместе с чеком отправляют в Роспотребнадзор. Правда, не во всех магазинах волонтерам удалось пробить на кассе обнаруженный ими товар «второй свежести» — данные в кассовых системах отклоняли запрос на оплату. Будем надеяться, труженики прилавка просто не успели убрать просрочку с полок…