В Чувашии стартовала Всероссийская акция «Декада спорта и здоровья»

С 1 по 8 января во всех муниципальных образованиях республики пройдут спортивные фестивали и праздники среди семейных команд, массовые катания на коньках, лыжах, санках. К услугам любителей активного отдыха — 76 катков, в том числе пять крытых, 138 лыжных трасс и 119 хоккейных коробок, один горнолыжный центр, 86 бассейнов, 773 спортивных зала. Также в рамках Декады запланировано проведение 15 республиканских физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.