Субсидии для аграриев — через электронный бюджет

Система господдержки агропромышленного комплекса в наступающем году претерпевает ряд изменений. Главное из них — переход в «цифру». Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Ольга Кудрявцева.

Коррективы затронут компенсирующую и стимулирующую субсидии, формат подачи заявок на господдержку по федеральному механизму. При этом меньше возможностей станет для тех, кто не страхует урожай. По федеральному механизму можно будет подавать заявки на субсидии только через систему «Электронный бюджет». По региональным же мерам вариант «принести документы в бумажном виде» продолжит действовать, отметила она. Кроме того, на всероссийском уровне внедрен новый подход — теперь все документы будут проходить конкурсный отбор. К получению средств не допустят причастных к экстремизму, терроризму, иноагентов, должников, предприятия, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также с долей иностранных юрлиц в капитале более 50%.

Всего в 2024 году на господдержку агропрома республики в регионе предусмотрено 2,9 млрд рублей, в том числе 2 млрд — средства республиканского бюджета, 0,9 млн — федерального. Эти средства распределены на 78 видов поддержки.