Салат как индикатор инфляции

Что делают под Новый год журналисты газет, статистики и сотрудники информагентств? Если не угадали, подскажем — считают «индекс оливье».

Впервые этот индекс (по аналогии с «индексом бигмака») был опубликован в журнале «Труд» в 2009 году. Затем Росстат взял термин на вооружение и стал высчитывать «индекс оливье» в декабре каждого года. С помощью средней стоимости салата можно полушутя-полусерьезно отследить изменение уровня цен.

Нынче, отметим, ни Росстат, ни Чувашстат салатный индекс официально не выводили. Но сотрудники нашего статистического ведомства любезно подсказали, как узнать необходимые для «индекса оливье» цены на интернет-ресурсах Росстата. Взяв за основу один из статистических рецептов, опубликованный в «СЧ» в прошлом году (колбаса вареная, картофель и маринованные огурцы — по 0,4 кг; консервированный зеленый горошек — 0,38 кг; майонез и морковь — по 0,2 кг; лук репчатый — 0,1 кг и куриные яйца — четыре штуки) и сверяясь с таблицей государственной статистики корреспондент в итоге насчитал за все про все 418,1 руб.

Самым дорогим ингредиентом традиционного новогоднего блюда оказалась вареная колбаса — 162 руб. за 400 г. Самым дешевым — картофель: те же 400 г потянули на 8,4 руб. Яйца, недавно попавшие в топ новостей, добавили к стоимости оливье 41,9 руб.

Уточним важную деталь: во всех «индексах оливье» — и нынешнем, и прошлогодних — фигурируют средние цены на продукты на конец ноября. Поэтому к стоимости салата, с учетом подорожавших в декабре яиц, можно прибавить еще рублей 7-8…

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• В 2013 году «индекс оливье» в Чувашии составил 222 руб., в 2019-м — 260, в 2021 году — около 350 руб.

• Журналисты портала «Фонтанка. ру» тоже своими силами рассчитали «индекс оливье-2023» в целом по стране. Вышло у них в итоге 523 руб.