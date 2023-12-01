Теплый чум, Cурхури и хлеб под подушкой

Во многих российских регионах есть свои новогодние традиции. И некоторые — весьма непривычные для соотечественников. О них «Российская газета» рассказала с помощью экспертов сервиса путешествий Туту.ру

Для жителей Карелии особое значение имеет не сама новогодняя ночь, а утро после нее: в первый день года принято ходить в баню, а вечером класть под подушку кусочек хлеба — будто бы так можно увидеть во сне будущее. А еще 1 января нежелательно давать что-то посторонним: к убыткам.

Очень простая и теплая традиция есть на Ямале: перед новогодней ночью надо как следует протопить чум. Суровой арктической зимой это жизненно необходимо. А еще у коренных народов Севера не принято упаковывать подарки: человек должен видеть, что ему вручают.

В Хакасии на Новый год к столу часто подают вареную баранью голову. Довольно шокирующий деликатес для тех, кто больше привык к оливье и селедке под шубой. Право разделывать готовое праздничное блюдо принадлежит почетному гостю.

В Татарстане всем известный медовый чак-чак берут с собой, когда идут в гости 1 января: он считается символом благополучия и сладкой жизни.

В Чувашии празднуют не только Новый год, но и Сурхури: это старинный праздник с гаданиями и играми, отмечается с Рождества до Крещения. Считается, что чем веселее его проведешь, тем урожайнее будет наступивший год.

В Чечне устраивают джигитовку и танцы, хозяйки готовят лепешки чепалгаш и жижиг-галнаш — кусочки мяса с клецками. А в Северной Осетии по древней традиции рядом с домами зажигают костры — их пламя должно отвадить злых духов.