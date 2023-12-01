У Деда Мороза — мамины глаза

На улице слишком морозно. Зимняя погода сюрпризами не балует. Она такая, какой и должна быть — холодно. Митя с нетерпением ждет Нового года. Я уже припрятала подарок, чтобы в назначенный срок его преподнес моему сыну Дед Мороз.

Мы уже клеим заячьи уши и лихорадочно соображаем, какой заячий хвост будет смотреться лучше — из кусочка песцовой шкурки или из искусственного меха.

Дети на Новый год учат стихи и песни. И мой зайчик тоже. Он с прошлого года помнит традиционное детсадовское стихотворение неизвестного нам автора:

Ой-ой-ой, ой-ой-ой

Дед Мороз идет зимой.

Борода-то, борода!

А на шапке-то звезда.

На носу царапина,

А глаза-то папины.

Он декламирует мне этот новогодний шедевр и убегает. Я продолжаю подклеивать картонку на помятые заячьи ушки. Проходит пять минут, десять — я отвлекаюсь от работы и удивляюсь такой продолжительной тишине. Где мой ребенок? Его что-то не слышно. Иду искать. Кухня, зал, еще две комнаты — нет. Кричу: «Ау!» Молчание. Нахожу его в темной ванной на полу. Сидит и молчит.

— Что случилось? Смотрит на меня и ни звука. — Тебе скучно? Пауза. Ответа нет. — Тебе не нравятся ушки? Отталкивает меня и бежит в другую комнату. Я за ним. Ловлю его. Он утыкается мне в плечо и говорит:

— А можно они будут твои?

Не понимаю: кто они?

— Глаза. У Деда Мороза.

И я догадываюсь, что дело тут в безобидном детском стишке.

— Конечно, можно! Они и будут моими. Вот увидишь.

Сын вытирает слезы и улыбается.

Вечером, когда мы нашли более подходящее стихотворение и даже его нарисовали, он говорит мне: «Мама, я тебя так люблю. Когда был папа, мне это в голову не приходило. А сейчас — приходит». И добавляет: «Мы дружная семья!» И я, конечно же, соглашаюсь с ним.