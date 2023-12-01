Планерка правительства: инвестиционная программа на 2024 год, оптимизация сельхозтехникумов

На очередном заседании правительства Чувашии под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова утверждена Республиканская адресная инвестиционная программа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Документом определены направления, по которым предусмотрены строительство и реконструкция 136 объектов и проектно-изыскательские работы по 21 объекту.

Наибольший объем бюджетных инвестиций — 13,5 млрд рублей — предусматривается на 2024 год, доложил руководитель Минстроя Михаил Коледа. В том числе 6,2 млрд — средства федеральные, 7,3 млрд — республиканские. В 2025 году общий объем вложений составит 2,7 млрд рублей, в 2026-м — 3 млрд рублей.

Значительная часть объектов намечается в отраслях образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, а также в социальной сфере. Предусмотрено девять объектов комплексной жилищной застройки, 12 — в ЖКХ, 39 — дорожного хозяйства. Михаил Ноздряков порекомендовал широко и доступно проинформировать население о том, что и где в ближайшее время будет строиться — людям это интересно.

Изменен статус республиканского центра социальной адаптации для бездомных. Согласно принятому постановлению, вместо казенного учреждения он становится бюджетным. Как пояснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, основные цели деятельности и функции центра остаются прежними, изменение типа учреждения лишь позволит повысить эффективность управления госимуществом.

А вот для одного из старейших сельскохозяйственных техникумов республики — Цивильского — изменения носят кардинальный характер. Как доложил министр образования Дмитрий Захаров, к учебному заведению присоединяются Батыревский агропромышленный, Ядринский агротехнический и Мариинско-Посадский технологический техникумы. Вурнарский сельхозтехникум планирует участие в одном из федеральных проектов и реорганизации не подлежит.

По словам министра, цель реорганизации — дальнейшая оптимизация сети профессиональных образовательных организаций для эффективного использования госимущества республики, материально-финансового потенциала учебных заведений, а также кадрового ресурса. «Создание единой аграрной профессиональной образовательной организации позволит снять многие вопросы дублирования специальностей и профессий», — отметил Захаров. В процессе реорганизации предполагается сокращение более полутора десятков штатных единиц. Правда, при сохранении численности преподавателей и мастеров. На сегодня подготовка кадров для АПК ведется по 11 специальностям, наиболее востребованные — электрификация и автоматизация, тракторист-машинист, ремонтники техники и оборудования. Планируется подготовка новых специалистов по направлениям мастер-растениевод, организатор тепличного хозяйства, хмелеводства.

На заседании также были приняты изменения в ряд действующих правительственных документов.