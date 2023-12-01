ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«Чувашия снова в числе лидеров по цифровизации. За год спрос на российские облачные технологии у бизнеса республики вырос на четверть. Причем по темпам перехода на отечественные «облака» Чувашия опережает средний показатель по Приволжскому федеральному округу. Это значит, что все больше наших предпринимателей хранят и обрабатывают производственные данные на серверах внутри страны. Такой тренд на импортозамещение выявили аналитики CloudMTS. Отечественные ИТ-решения очень вовремя пришли на место ушедших из страны западных аналогов».