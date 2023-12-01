В Чебоксарах проходит Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

Всю неделю представители городского Управления МВД России и Общественного совета при ведомстве дарят подарки малышам и школьникам.

Они уже побывали на новогоднем представлении в Чебоксарском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В эти же дни полицейский Дед Мороз навестил семьи коллег, где воспитываются четверо и более ребят, учеников Кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова. Не забудет «волшебник в погонах» поздравить с наступающим Новым годом и детишек, которые по состоянию здоровья вынуждены встретить этот праздник в больнице.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Чебоксары, завтра, 29 декабря, на площадь Республики выйдет Дед Мороз ГИБДД. Он будет задавать водителям и пешеходам вопросы на знание правил дорожного движения. Авторы правильных ответов получат подарочки.

В полдень 30 декабря на площадке возле Дома торговли начнется концерт оркестра Дедов Морозов. Новогоднее настроение жителям и гостям столицы республики подарят музыканты муниципальной капеллы «Классика». Согласитесь, не в каждом городе на улице зимой играет настоящий оркестр.