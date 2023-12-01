Главное — здоровье: правильная скатерть-самобранка

Декабрь перелистывает в календаре свои последние листочки. Многим уже не терпится скорее окунуться в праздничную атмосферу. Один из самых актуальных вопросов — что съесть, чтобы не слечь? Профессиональными советами поделилась врач-терапевт Городской клинической больницы № 1 Эвелина Васильева.

Одно из основных правил — не голодать. В последний день старого года хорошо позавтракайте, нормально пообедайте и слегка поужинайте. А за праздничным столом спокойно дегустируйте любимые блюда и деликатесы.

Уменьшите количество блюд на столе. В новогоднюю ночь горячее можно не подавать, ограничившись закусками и легким десертом. Если без горячего никак, то вместо жирного гуся или свиных отбивных приготовьте кролика, курицу, индейку или рыбу. И не жарьте, а запекайте.

Сделайте закуски менее калорийными. Например, в салатах исключите майонез. Даже традиционный оливье можно заправить йогуртом с капелькой горчицы.

Откажитесь от гарнира. Вместо него ешьте больше свежих овощей и фруктов — чаще всего они низкокалорийны. К тому же, растительные волокна помогут насытиться меньшим объемом продуктов.

Выберите легкие десерты: фруктовое желе, йогуртовые муссы с фруктами, немного шоколада. Поменьше алкоголя, побольше воды и легких безалкогольных напитков (исключая сладкую газировку).

На следующий день после праздника не старайтесь доесть оставшиеся блюда. Больше подойдут отварные или приготовленные на пару овощи, нежирный мясной бульон, обезжиренные кисломолочные продукты.

Быстрее усвоить пищу и избавиться от неприятных ощущений поможет отвар из мяты, календулы или ромашки. Налейте его в небольшую чашку и пейте маленькими глотками.