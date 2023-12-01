Главное — здоровье: правильная скатерть-самобранка

Декабрь перелистывает в календаре свои последние листочки. Многим уже не терпится скорее окунуться в праздничную атмосферу. Один из самых актуальных вопросов — что съесть, чтобы не слечь? Профессиональными советами поделилась врач-терапевт Городской клинической больницы № 1 Эвелина Васильева.
- Одно из основных правил — не голодать. В последний день старого года хорошо позавтракайте, нормально пообедайте и слегка поужинайте. А за праздничным столом спокойно дегустируйте любимые блюда и деликатесы.
- Уменьшите количество блюд на столе. В новогоднюю ночь горячее можно не подавать, ограничившись закусками и легким десертом. Если без горячего никак, то вместо жирного гуся или свиных отбивных приготовьте кролика, курицу, индейку или рыбу. И не жарьте, а запекайте.
- Сделайте закуски менее калорийными. Например, в салатах исключите майонез. Даже традиционный оливье можно заправить йогуртом с капелькой горчицы.
- Откажитесь от гарнира. Вместо него ешьте больше свежих овощей и фруктов — чаще всего они низкокалорийны. К тому же, растительные волокна помогут насытиться меньшим объемом продуктов.
- Выберите легкие десерты: фруктовое желе, йогуртовые муссы с фруктами, немного шоколада. Поменьше алкоголя, побольше воды и легких безалкогольных напитков (исключая сладкую газировку).
- На следующий день после праздника не старайтесь доесть оставшиеся блюда. Больше подойдут отварные или приготовленные на пару овощи, нежирный мясной бульон, обезжиренные кисломолочные продукты.
- Быстрее усвоить пищу и избавиться от неприятных ощущений поможет отвар из мяты, календулы или ромашки. Налейте его в небольшую чашку и пейте маленькими глотками.