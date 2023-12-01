В автопарке скорой — пополнение

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

11 машин скорой помощи получили подстанции Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии. В 2023 году это уже вторая поставка спецтранспорта за счет федерального бюджета. Машины распределят по республике исходя из потребности. Шумерля, Ядрин, Моргауши, Урмары, Канаш получат по одной карете скорой помощи, по два автомобиля отправятся в Аликово и Цивильск, еще по одной машине закрепят за поселками Ишлеи и Атлашево. По словам начальника автобазы Андрея Соломина, медтранспорт прошел техосмотр, зарегистрирован в ГИБДД и готов к выездам.

К слову, на службе скорой помощи сейчас 242 санитарные машины. Большая часть закуплена благодаря республике в 2018 году и уже выработала пятилетний ресурс.

Обновление автопарка в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — большое подспорье для центра: за последнюю пятилетку он получил 123 кареты скорой помощи, оснащенные оборудованием для реанимации и оказания экстренной помощи.

Опубликовано: 21 декабря 2023 г.


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