Чебоксарцев и гостей столицы приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии по городу

Перед новогодними праздниками и Рождеством Туристский информационный центр города Чебоксары приглашает на бесплатные обзорные пешеходные экскурсии по центральной и исторической части столицы Чувашии.

Можно будет пройтись по чебоксарскому Арбату, Красной площади, пешеходному световому мосту, увидеть новогодний сквер Константина Иванова, загадать желание на Московской набережной у ворот в подземный город, сообщают в Минкультуры Чувашии.

Предварительный график начала экскурсий: 30 декабря — в 9.00 и в 13.00, 2 и 3 января — в 10.30 и в 13.30, 4 и 5 января — в 10.30 и в 13.00. Группы формируются по предварительной записи.