Трасса М-12 заработала!

От Шумерли до Москвы за пять часов

Старт движению по новой федеральной автодороге дал Президент России Владимир Путин. «За такой срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались, — подчеркнул Владимир Владимирович. — Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше».

В режиме видеоконференцсвязи были организованы прямые включения с регионами, через которые проходит ставшая новой российской легендой современная трасса. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал Путину об ощущениях от новой дороги из Татарстана, официально сегодня был дан старт движению вплоть до Казани.

В интервью татарскому изданию «Бизнес-онлайн» руководитель Чувашии подчеркнул ключевой тезис дня: «Я приехал по трассе М-12 сегодня, до этого успел проехать другую часть, поэтому сумел оценить все составляющие этой трассы, качество полотна и сервис, который присутствует. Ну и, конечно, как уже было неоднократно сказано, сделан за кратчайший срок такой масштаб. Можно сказать, это конкретный показатель того, что могут россияне, если захотят».

Благодаря огромному труду и слаженной работе тысяч специалистов абсолютно новую автодорогу протяженностью 810 км удалось построить за три года. Трассу «Москва — Казань» продлят до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. И, скорее всего, сроки реализации этого эпохального замысла всех нас также удивят.

Ну а сейчас из Чебоксар до Москвы можно добраться примерно за шесть с половиной часов, причем это с остановками на перекус и дозаправку топливом. На всем протяжении М-12 уже работают многофункциональные комплексы с АЗС — это заправочные станции трех ведущих российских нефтяных брендов. Газовых заправок на трассе пока нет. Но есть очень комфортные зоны отдыха — тут можно дать погулять детям и очень вкусно перекусить. По телефону «2323» в случае аварии или поломки можно вызвать аварийных комиссаров. Как говорят в ГК «Автодор», в течение 20 минут они обязательно среагируют и приедут на помощь.

Названы и цены на проезд по М-12. Для легковых автомобилей плата за проезд по направлению «Шумерля — Москва» составит 3697 рублей. Плата за проезд «Канаш — Москва» — 4059 рублей (до пересечения с трассой А-151). Если у вас транспорт второй категории (это среднегабаритные машины), то стоимость будет дороже: «Шумерля — Москва» — 5381 рубль, «Канаш — Москва» — 5984 рубля.

У фур свой прейскурант. Но в целом цены вполне подъемные и уж точно это не шесть тысяч за проезд — именно такие слухи гуляли и в Чувашии, и в Татарстане. Незадолго до начала движения на своей большой пресс-конференции их опроверг лично Владимир Путин, и его прогноз о стоимости пути по М-12 сбылся с точностью почти до рубля.

Пока при движении по М-12 есть перебои с интернетом. Но ситуация меняется: специалисты продолжают работать, и связь становится лучше с каждым днем.

В своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев перечислил перспективы, которые дарит республике скоростная автодорога. Среди новых возможностей для развития — открытие логистических и туристических маршрутов, хабов, рынков сбыта продукции чувашских производителей, привлечение инвестиций. Можно «оседлать трафик» на съездах с М-12 и взять на себя всю придорожную инфраструктуру, которую в Чувашии оформят в национальном стиле, заняться туристской инфраструктурой вокруг автодороги.

Однозначно М-12 создаст в регионе новые рабочие места. И, главное, по мнению Олега Николаева, Чувашию откроют миллионы наших сограждан, по-другому будет выстраиваться межрегиональная и международная кооперация и сотрудничество.

«Новая автодорога — грандиозный проект. Он — на века. Совершенно на других скоростях будет проходить развитие самих территорий, экономики, промышленности, транспорта, туризма и многих других направлений. Сами люди станут ближе друг к другу», — отметил Глава Чувашии. И как пример привел долгожданный мост через Суру, соединяющий нашу республику и Нижегородскую область. Благодаря искусственному сооружению появилась отличная альтернатива переправе, которая в межсезонье могла закрываться на две-три недели. Из-за этого приходилось делать крюк в 150 километров.

Пока на М-12 относительно спокойное движение, жители страны только начинают открывать для себя возможности трассы. Попробуйте и вы подарить себе новогоднее путешествие — в Арзамас, в Дивеево, в Муром или Владимир. Или до самой столицы, которая очень красива в эти предновогодние дни.