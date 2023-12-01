Более 40 семей Чувашии получили выплаты на покупку и строительство жилья на селе

Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на возмещение до 70% стоимости жилья на селе в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий вручены в Минсельхозе республики.

Обладателей сертификатов поздравил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Было отмечено, что в 2022 году 20 семей уже воспользовались данной мерой господдержки на общую сумму субсидий 16,5 млн рублей. В 2023-м этот показатель чуть ли не втрое выше — по федеральной программе выделено 45 млн рублей на поддержку 41 семьи.

«У нас действует три программы по улучшению жилищных условий на селе, — напомнил Сергей Артамонов. — Первая — это возмещение 70% затрат на строительство или покупку дома по расчетной стоимости, вторая — строительство жилья для специалистов, работающих на селе по заявкам округов (договор социального найма), и третья — сельская ипотека. В наше время такого не было, хотя мы после окончания вуза мечтали построить дом на селе. Сейчас государство и правительство республики предоставляют целый комплекс мер для развития сельских территорий».

Господдержку получили те, кто живет и работает на селе в агропромышленном комплексе, социальной сфере или ветеринарных организациях. В их числе разнорабочие, кассиры, воспитатели, библиотекари, электромонтеры, учителя, скотники, уборщики, овощеводы, изготовители мясных полуфабрикатов, продавцы, операторы машинного доения, водители, повара, фельдшеры, трактористы. Размер субсидии составляет от 515 тыс. до 1,6 млн рублей на одну семью.

ДЕНИС ВОЛКОВ, механизатор СХП «Чутеевский» Янтиковского округа, получатель субсидии: — В деревне сейчас можно жить не хуже, чем в городе. Денег на все хватает, зарплата неплохая, и государство, как видите, хорошо помогает. Моей семье выделили 1 миллион 100 тысяч рублей. Спасибо за поддержку! Жилищный сертификат мы потратим на покупку квартиры в своем округе — давно об этом мечтали. ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВА,

воспитатель Среднекибечской средней общеобразовательной школы Канашского округа: — У нас с мужем трое детей, живем в деревне, нам нравится. Планируем здесь свое дальнейшее будущее. Сейчас получили около 900 тысяч рублей, будем строить собственный дом. Поддержка, что и говорить, очень существенная, ведь нам придется потратить только третью часть своих денег.

Как стало известно, Правительство России за счет перераспределения бюджетных средств 44 регионам выделило дополнительно более 850 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства направляются в том числе на социальные выплаты, благодаря которым в 2023-2025 годах более 300 семей страны, проживающих в сельской местности, смогут улучшить свои жилищные условия.