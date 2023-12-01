Новый ФАП открылся в деревне Верхние Ачаки Ядринского округа

Около 500 жителей теперь будут получать здесь медицинскую помощь. Построили фельдшерский пункт по нацпроекту «Здравоохранение», благодаря которому в муниципалитете возведено уже 16 новых ФАПов и открыто одно отделение общей врачебной практики. Медпункт в Верхних Ачаках очень нужен. Население тут в основном пожилое, хотя немало и детей — в деревне есть своя школа. А путь до райбольницы неблизкий — более 15 километров. Раньше фельдшеру приходилось вести прием пациентов в здании деревенского правления, а теперь для оказания первичной медпомощи есть свое отдельное здание. ФАП оборудован современной оргтехникой, в здании тепло и уютно, рассказывают сельчане.