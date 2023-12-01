Стали известны победители республиканского этапа конкурса «Мой добрый бизнес»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, всего на конкурс поступило 33 заявки. По результатам экспертной оценки наивысший балл в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» получило ООО «Санаторий-профилакторий «Салампи». «Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» стала Федерация тхэквондо из Новочебоксарска» Лидии Мураткиной. Автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры, туризма и спорта «Арабеск» празднует победу в номинации «Лучший проект в сфере социального обслуживания». Названы также победители в других номинациях.

Лидеры регионального этапа представят республику на федеральном конкурсе социальных предпринимательских проектов «Мой добрый бизнес».

Опубликовано: 21 декабря 2023 г.


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