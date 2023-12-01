Важен труд вышивальщиц и труд агронома

Указом Главы Чувашии от 14 декабря Почетной грамотой Чувашской Республики награждены:

за вклад в сохранение и развитие чувашской национальной культуры ООО «Фабрика художественных промыслов «Паха т?р?», Чебоксарский муниципальный округ; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Михопаров Иван Николаевич — глава Красночетайского муниципального округа.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Народный артист Чувашской Республики» Архиповой Ирине Александровне — артисту драмы — ведущему мастеру сцены Чувашского государственного ордена Дружбы народов театра юного зрителя имени М. Сеспеля;

«Заслуженный агроном Чувашской Республики» Акмаевой Любови Карповне — ведущему агроному Ядринского межрайонного отдела филиала Российского сельскохозяйственного центра по Чувашской Республике;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Сафронову Сергею Александровичу — заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Республиканской психиатрической больницы;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Федоровой Елене Анатольевне — заместителю директора филиала ГУП «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики «Аптека № 40 с. Яльчики»;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Федоровой Надежде Константиновне — начальнику учебно-методического отдела Чувашского государственного института культуры и искусств;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Владимирову Алексею Леонидовичу — заместителю начальника службы по строительству и ремонту дорог АО «Дорэкс», г. Чебоксары;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Кирилловой Татьяне Александровне — преподавателю Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа.