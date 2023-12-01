Несколько правил катания на тюбинге

Рискованная забава

С приходом зимы вновь участились несчастные случаи на горках. Только за первую неделю декабря при катании на тюбингах в республике получили травмы 10 детей. Печальная статистика повторяется каждый год, демонстрируя всплески в выходные дни и во время зимних каникул.

«Ватрушка» развивает большую скорость (до 50 км в час и выше), она практически неуправляема — в отличие от ледянок, санок и может закручиваться по своей оси. При столкновении с препятствием тюбинг легко меняет направление движения, и люди врезаются в деревья, заборы и столбы. Нередки травмы копчика и нижних отделов позвоночника (если «ватрушка» подпрыгивает на кочке или человек слетает с нее), его шейных отделов (при резком торможении в конце спуска, где снежный накат).

Эта забава — весьма травмоопасный вид отдыха как для детей, так и для взрослых, считает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ЛФК и спортивной медицины Антонина Табардак. Наиболее частые причины травм — неправильный выбор самих тюбингов, трассы и нарушение техники безопасности катания.

Как подобрать тюбинг? Диаметр «ватрушки» должен соответствовать росту ребенка, ноги при этом — не доставать до земли. Во время спуска желательно не касаться телом дна тюбинга. Для катания подойдут специально оборудованные пологие спуски с уклоном не больше 20 градусов и без препятствий — деревьев, кустов, столбов, выступающих камней, ям, бугров. Трасса должна иметь бортики и возможность длительного торможения в конце спуска.

На тюбинге запрещается кататься детям до 7 лет, а детям до 12 лет — только в сопровождении взрослых. Именно старшие обязаны осмотреть трассу, чтобы убедиться в ее безопасности, и следить за спуском ребенка, чтобы он не пересекся с другими отдыхающими. Не ложитесь и не вставайте на тюбинг — на него нужно именно сесть, как на стул, откинуться назад и согнуть ноги в коленях. Перед спуском нельзя раскручиваться или разбегаться. Не катайтесь вдвоем на одной «ватрушке» и не скрепляйте их «паровозиком» — они могут перевернуться. Во время покорения горки крепко держитесь за ручки или веревки.

Правила безопасности снижают травматические риски. Но лучше все-таки исключить эту забаву из своего зимнего досуга, отмечает Антонина Табарбак. Видов физической активности много и выбрать есть из чего.